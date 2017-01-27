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Президент США прийняв запрошення королеви Єлизавети ІІ відвідати Велику Британію

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Президент США підтвердив, що він відвідає Велику Британію цього року за запрошенням королеви Єлизавети ІІ. Про це заявила прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей за підсумками зустрічі з Д.Трампом, передає УНН з посиланням на The Guardian.

Тереза Мей заявила, що вона передала надію королеви на те, що президент Д.Трамп приїде до Великобританії з державним візитом в кінці цього року. І за її словами, Д.Трамп прийняв це запрошення.

Як повідомляв УНН, глава уряду Великої Британії стала першою главою іноземного уряду, яка поставила свій підпис у гостьову книгу Білого дому за президентства Дональда Трампа.

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