Президент США принял приглашение королевы Елизаветы II посетить Великобританию
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Президент США подтвердил, что он посетит Великобританию в этом году по приглашению королевы Елизаветы II. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по итогам встречи с Д.Трампом, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Тереза Мэй заявила, что она передала надежду королевы на то, что президент Д.Трамп приедет в Великобританию с государственным визитом в конце этого года. И по ее словам, Д.Трамп принял это приглашение.
Как сообщал УНН, глава правительства Великобритании стала первой главой иностранного правительства, которая поставила свою подпись в гостевую книгу Белого дома при президенте Дональда Трампа.