Президент США принял приглашение королевы Елизаветы II посетить Великобританию

Тереза ​​Мэй заявила, что она передала надежду королевы на то, что президент Д.Трамп приедет в Великобританию с государственным визитом в конце этого года. И по ее словам, Д.Трамп принял это приглашение.

Как сообщал УНН, глава правительства Великобритании стала первой главой иностранного правительства, которая поставила свою подпись в гостевую книгу Белого дома при президенте Дональда Трампа.