Президент США підтримує Brexit при збереженні економічної стабільності в світі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп підтримує вихід Великої Британії з ЄС, який буде здійснений таким чином, щоб не порушити економічну і фінансову стабільність у світі. Про це йдеться в поширеному в понеділок повідомленні прес-служби Білого дому, зазначає УНН.
“У міру того, як Сполучене Королівство продовжує працювати над планом виходу з Європейського союзу, Сполучені Штати зобов’язуються підтримувати тісні відносини з обома сторонами. США продовжать готуватися до будь-якого результату і координувати свої зусилля з урядами, фінансовими інститутами та міжнародними організаціями, щоб захистити свої інтереси . Президент Трамп підтримує Brexit, який буде здійснений таким чином, щоб залишити поза увагою світову економічну і фінансову стабільність, при цьому забезпечивши незалежність Сполученого Королівства”, — наголошується в заяві.
Нагадуємо, президент США Дональд Трамп закликав владу Великої Британії не виплачувати Брюсселю відступні у розмірі 39 млрд фунтів (близько 50 млрд доларів) за невиконання зобов’язань перед ЄС в зв’язку з виходом із товариства. З такими словами Трамп виступив в опублікованому в суботу інтерв’ю газеті The Times напередодні свого державного візиту до Сполученого Королівства.