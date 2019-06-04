Президент США поддерживает Brexit при сохранении экономической стабильности в мире

“По мере того, как Соединенное Королевство продолжает работать над планом выхода из Европейского союза, Соединенные Штаты обязуются поддерживать тесные отношения с обеими сторонами. США продолжат готовиться к любому исходу и координировать свои усилия с правительствами, финансовыми институтами и международными организациями, чтобы защитить свои интересы. Президент Трамп поддерживает Brexit, который будет осуществлен таким образом, чтобы не затронуть мировую экономическую и финансовую стабильность, при этом обеспечив независимость Соединенного Королевства”, — отмечается в заявлении.

Напоминаем, президент США Дональд Трамп призвал власти Великобритании не выплачивать Брюссель отступные в размере 39 млрд фунтов (около 50 млрд долларов) за невыполнение обязательств перед ЕС в связи с выходом из общества. С такими словами Трамп выступил в опубликованном в субботу интервью газете The Times накануне своего государственного визита в Соединенное Королевство.