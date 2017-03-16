Президент США назвав NYT джерелом інформації про прослуховування його розмов
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що дізнався про прослуховування його розмов із засобів масової інформації. Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News, передає УНН.
“Я думаю, 20 січня про це написала газета New York Times,” — сказав Д.Трамп, відповідаючи на запитання ведучого, звідки він дізнався про прослуховування.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Податкову декларацію Д.Трампа показали у США через витік
За його словами, про це повідомляли й інші ЗМІ. Д.Трамп заявив, що “бачив багато речей”.
“Я називаю New York Times “липової”. Але ця газета написала про дану ситуацію, використовуючи слово “прослуховування,” — заявив Д.Трамп.
За словами президента США, ця ситуація може бути “потенційно дуже небезпечної”.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звинувавти свого попередника Барака Обаму у прослуховуванні його телефонних розмов незадовго до перемоги і назвав його “поганим хлопцем”.
Як повідомляв УНН, сенатор-республіканець Джон Маккейн вимагає, аби президент США Дональд Трамп надав докази “прослушки” його телефону, в якій він звинуватив свого попередника на посаді президента Барака Обаму або відмовився від своїх необґрунтованих звинувачень.