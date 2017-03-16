Президент США назвал NYT источником информации о прослушивании его разговоров

"Я думаю, 20 января об этом написала газета New York Times", - сказал Д.Трамп, отвечая на вопрос ведущего, откуда он узнал о прослушивании.

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По его словам, об этом сообщали и другие СМИ. Д.Трамп заявил, что "видел много вещей".

"Я называю New York Times "липовой". Но эта газета написала о данной ситуации, используя слово "прослушивания", - заявил Д.Трамп.

По словам президента США, эта ситуация может быть "потенциально очень опасной".

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в прослушивании его телефонных разговоров незадолго до победы и назвал его "плохим парнем".

Как сообщал УНН, сенатор-республиканец Джон Маккейн требует, чтобы президент США Дональд Трамп предоставил доказательства "прослушки" его телефона, в котором он обвинил своего предшественника на посту президента Барака Обаму или отказался от своих необоснованных обвинений.