Президент США назвал NYT источником информации о прослушивании его разговоров
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что узнал о прослушивании его разговоров из средств массовой информации. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, передает УНН.
"Я думаю, 20 января об этом написала газета New York Times", - сказал Д.Трамп, отвечая на вопрос ведущего, откуда он узнал о прослушивании.
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По его словам, об этом сообщали и другие СМИ. Д.Трамп заявил, что "видел много вещей".
"Я называю New York Times "липовой". Но эта газета написала о данной ситуации, используя слово "прослушивания", - заявил Д.Трамп.
По словам президента США, эта ситуация может быть "потенциально очень опасной".
Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в прослушивании его телефонных разговоров незадолго до победы и назвал его "плохим парнем".
Как сообщал УНН, сенатор-республиканец Джон Маккейн требует, чтобы президент США Дональд Трамп предоставил доказательства "прослушки" его телефона, в котором он обвинил своего предшественника на посту президента Барака Обаму или отказался от своих необоснованных обвинений.