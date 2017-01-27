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Президент США Д.Трамп провів телефонну розмову з президентом Мексики

Президент США Д.Трамп провів телефонну розмову з президентом Мексики

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп розмовляв по телефону з президентом Мексики Енріке Пенья Ньєто, після того як вони відмовились зустрічатися тет-а-тет. Про це Associated Press повідомили джерела з адміністрації Д.Трампа та адміністрації Енріке Пенья Ньєто на умовах анонімності, передає УНН.

За даними джерел з адміністрацій обох президентів розмова Д.Трампа та Енріке Пенья Ньєто тривала годину.

Зазначимо, президенти мали б зустрічтися в Вашингтоні наступного тижня, проте Енріке Пенья Ньєто відмінив цю зустріч після того, як Д.Трамп заявив, що будуватиме стіну на кордоні обох країні мексика має заплатити за свою сторону.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розпорядився почати підготовку до будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Відповідний указ і розпорядження міністерству національної безпеки він підписав у середу, 25 січня.

Як повідомляв УНН, президент Мексики Енріке Пенья Ньєто повідомив про скасування запланованого на 31 січня візиту до Вашингтона для переговорів з президентом США Дональдом Трампом.

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