Президент США Д.Трамп провел телефонный разговор с президентом Мексики
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Президент США Дональд Трамп разговаривал по телефону с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето, после того как они отказались встречаться тет-а-тет. Об этом Associated Press сообщили источники в администрации Д.Трампа и администрации Энрике Пенья Ньето на условиях анонимности, передает УНН.
По данным источников из администраций обоих президентов разговор Д.Трампа и Энрике Пенья Ньето длился час.
Отметим, президенты должны были встретиться в Вашингтоне на следующей неделе, однако Энрике Пенья Ньето отменил эту встречу после того, как Д.Трамп заявил, что будет строить стену на границе обеих стран и мексика должна заплатить за свою сторону.
Напомним, президент США Дональд Трамп распорядился начать подготовку к строительству стены на границе с Мексикой. Соответствующий указ и распоряжение министерству национальной безопасности он подписал в среду, 25 января.
Как сообщал УНН, президент Мексики Энрике Пенья Ньето сообщил о отмене запланированного на 31 января визита в Вашингтон для переговоров с президентом США Дональдом Трампом.