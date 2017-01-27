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Президент США Д.Трамп провел телефонный разговор с президентом Мексики

Президент США Д.Трамп провел телефонный разговор с президентом Мексики

Киев • УНН

 • 11471 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Президент США Дональд Трамп разговаривал по телефону с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето, после того как они отказались встречаться тет-а-тет. Об этом Associated Press сообщили источники в администрации Д.Трампа и администрации Энрике Пенья Ньето на условиях анонимности, передает УНН.

По данным источников из администраций обоих президентов разговор Д.Трампа и Энрике Пенья Ньето длился час.

Отметим, президенты должны были встретиться в Вашингтоне на следующей неделе, однако Энрике Пенья Ньето отменил эту встречу после того, как Д.Трамп заявил, что будет строить стену на границе обеих стран и мексика должна заплатить за свою сторону.

Напомним, президент США Дональд Трамп распорядился начать подготовку к строительству стены на границе с Мексикой. Соответствующий указ и распоряжение министерству национальной безопасности он подписал в среду, 25 января.

Как сообщал УНН, президент Мексики Энрике Пенья Ньето сообщил о отмене запланированного на 31 января визита в Вашингтон для переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

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