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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 40637 перегляди

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Президент Словенії 12 лютого прибуде в Україну з робочим візитом

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Президент Словенії Борут Пахор 12 лютого прибуде в Україну з робочим візитом і зустрінеться з президентом України Петром Порошенком. Про це повідомляє прес-служба президента України, передає УНН.

Президент Словенії 12 лютого прибуде в Україну з робочим візитом

"У неділю, 12 лютого президент Петро Порошенко зустрінеться з президентом Республіки Словенія Борутом Пахором, який здійснить робочий візит в Україну", – йдеться у повідомленні прес-служби.

Також у прес-службі глави держави зазначили, що зустріч розпочнеться о 9-й ранку.

Нагадаємо, сьогодні президент Росії Володимир Путін заявив, що не має нічого проти Любляни (столиця Словенії - ред.) в якості місця зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

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