Президент Словенії 12 лютого прибуде в Україну з робочим візитом
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Президент Словенії Борут Пахор 12 лютого прибуде в Україну з робочим візитом і зустрінеться з президентом України Петром Порошенком. Про це повідомляє прес-служба президента України, передає УНН.
"У неділю, 12 лютого президент Петро Порошенко зустрінеться з президентом Республіки Словенія Борутом Пахором, який здійснить робочий візит в Україну", – йдеться у повідомленні прес-служби.
Також у прес-службі глави держави зазначили, що зустріч розпочнеться о 9-й ранку.
Нагадаємо, сьогодні президент Росії Володимир Путін заявив, що не має нічого проти Любляни (столиця Словенії - ред.) в якості місця зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.