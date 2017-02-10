Президент Словенії 12 лютого прибуде в Україну з робочим візитом

"У неділю, 12 лютого президент Петро Порошенко зустрінеться з президентом Республіки Словенія Борутом Пахором, який здійснить робочий візит в Україну", – йдеться у повідомленні прес-служби.

Також у прес-службі глави держави зазначили, що зустріч розпочнеться о 9-й ранку.

Нагадаємо, сьогодні президент Росії Володимир Путін заявив, що не має нічого проти Любляни (столиця Словенії - ред.) в якості місця зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.