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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент Словении 12 февраля прибудет в Украину с рабочим визитом

Киев • УНН

 • 14108 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Президент Словении Ботур Пахор 12 февраля прибудет в Украину с рабочим визитом и встретится с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины, передает УНН.

Президент Словении 12 февраля прибудет в Украину с рабочим визитом

"В воскресенье, 12 февраля президент Петр Порошенко встретится с президентом Республики Словения Ботуром Пахором, который осуществит рабочий визит в Украину", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также в пресс-службе главы государства отметили, что встреча начнется в 9 утра.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин заявил, что не имеет ничего против Любляны (столица Словении - ред.) в качестве места встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Украинские Национальные Новости

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