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Президент Словаччини відмовився затвердити оновлений склад уряду

Київ • УНН

 • 7851 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Президент Словаччини Андрій Кіска у вівторок відмовився затвердити новий склад уряду, запропонований новим прем'єр-міністром Петеру Пеллегріні, передає УНН з посиланням на The Guardian.

"Я сказав йому, що не буду схвалювати склад кабінету, який він запропонував", - повідомив журналістам у вівторок президент Словаччини.

Він додав, що прем'єр має час до п'ятниці, щоб "сформувати стабільний уряд". За його словами, "особливо це стосується міністра внутрішніх справ, що дозволить остудити напружену атмосферу в суспільстві".

Нагадаємо, 15 березня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пішов у відставку на тлі скандалу, що розгорівся в країні після вбивства журналіста-розслідувача Яна Кучака і його нареченої.

Кіска прийняв заяву про відставку прем’єр-міністра та доручив віце-прем’єр-міністру Петеру Пеллегріні сформувати новий уряд.

Як повідомляв УНН, журналіст та його дівчина були вбиті у власному будинку на вихідних 24-25 лютого.

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