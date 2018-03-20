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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 9504 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 14808 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 61177 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 72898 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101761 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 109035 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116486 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Президент Словакии отказался утвердить обновленный состав правительства

Президент Словакии отказался утвердить обновленный состав правительства

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Президент Словакии Андрей Киска во вторник отказался утвердить новый состав правительства, предложенный новым премьер-министром Петеру Пеллегрини, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

"Я сказал ему, что не буду одобрять состав кабинета, который он предложил", - сообщил журналистам во вторник президент Словакии.

Он добавил, что у премьера есть время до пятницы, чтобы "сформировать стабильное правительство". По его словам, "особо это касается министра внутренних дел, что позволит охладить напряженную атмосферу в обществе".

Напомним, 15 марта премьер-министр Словакии Роберт Фицо ушел в отставку на фоне скандала, разгоревшегося в стране после убийства журналиста-расследователя Яна Кучака и его невесты.

Киска принял заявление об отставке премьер-министра и поручил вице-премьер-министру Петеру Пеллегрини сформировать новое правительство.

Как сообщал УНН, журналист и его девушка были убиты в собственном доме на выходных 24-25 февраля.

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