Президент Словакии отказался утвердить обновленный состав правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Президент Словакии Андрей Киска во вторник отказался утвердить новый состав правительства, предложенный новым премьер-министром Петеру Пеллегрини, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
"Я сказал ему, что не буду одобрять состав кабинета, который он предложил", - сообщил журналистам во вторник президент Словакии.
Он добавил, что у премьера есть время до пятницы, чтобы "сформировать стабильное правительство". По его словам, "особо это касается министра внутренних дел, что позволит охладить напряженную атмосферу в обществе".
Напомним, 15 марта премьер-министр Словакии Роберт Фицо ушел в отставку на фоне скандала, разгоревшегося в стране после убийства журналиста-расследователя Яна Кучака и его невесты.
Киска принял заявление об отставке премьер-министра и поручил вице-премьер-министру Петеру Пеллегрини сформировать новое правительство.
Как сообщал УНН, журналист и его девушка были убиты в собственном доме на выходных 24-25 февраля.