Президент Словаччини потрапив у ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Президент Словаччини Андрій Кіска потрапив у ДТП поблизу містечка Стречно. Інцідент стався у вівторок, 31 жовтня, передає УНН з посиланням на словацькі ЗМІ.
Повідомляється, що 31 жовтня у другій половині дня глава держави подорожував до Попраду з Братислави. На дорозі біля Стречки президентський лімузин зіткнувся з іншим транспортним засобом.
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Представники прес-служби президента підтвердили, що А.Кіска під час аварії не отримав травми, і він дістався поліцейською машиною до Попраду.