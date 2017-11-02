Президент Словаччини потрапив у ДТП

Повідомляється, що 31 жовтня у другій половині дня глава держави подорожував до Попраду з Братислави. На дорозі біля Стречки президентський лімузин зіткнувся з іншим транспортним засобом.

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Представники прес-служби президента підтвердили, що А.Кіска під час аварії не отримав травми, і він дістався поліцейською машиною до Попраду.