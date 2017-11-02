Президент Словакии попал в ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Президент Словакии Андрей Киска попал в ДТП возле городка Стречно. Инцидент произошел во вторник, 31 октября, передает УНН со ссылкой на словацкие СМИ.
Сообщается, что 31 октября во второй половине дня глава государства путешествовал в Попрада из Братиславы. На дороге возле Стречкы президентский лимузин столкнулся с другим транспортным средством.
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Представители пресс-службы президента подтвердили, что А.Киска во время аварии не пострадал, и на полицейской машине добрался в Попрада.