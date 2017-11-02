Президент Словакии попал в ДТП

Сообщается, что 31 октября во второй половине дня глава государства путешествовал в Попрада из Братиславы. На дороге возле Стречкы президентский лимузин столкнулся с другим транспортным средством.

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Представители пресс-службы президента подтвердили, что А.Киска во время аварии не пострадал, и на полицейской машине добрался в Попрада.