Президент скликає позачергове засідання ВРУ для голосування по великому гербу

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“Президент 17.08 ініціював скликання позачергової сесії парламенту щодо законопроекту про великий герб. Відповідно до законодавства, ця сесія має пройти не пізніше 23.08. Для затвердження великого герба необхідні 300 голосів депутатів”, — написав нардеп.

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Раніше повідомлялось, що 23 серпня Рада збереться на позачергову сесію для прийняття резолюції чи постанови за результатами Кримської платформи.