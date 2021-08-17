Президент созывает внеочередное заседание ВРУ для голосования по большому гербу
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения законопроекта о большом гербе Украины. Об этом 17 августа в Facebook сообщил нардеп Ярослав Юрчишин, передает УНН.
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“Президент 17.08 инициировал созыв внеочередной сессии парламента по законопроекту о большой герб. Согласно законодательству, эта сессия должна пройти не позднее 23.08. Для утверждения большого герба необходимые 300 голосов депутатов”, — написал нардеп.
Напомним
Ранее сообщалось, что 23 августа Совет соберется на внеочередную сессию для принятия резолюции или постановления по результатам Крымской платформы.