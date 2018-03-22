Президент схвалив удосконалення законодавства щодо будівництва концесійних доріг
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Президент Петро Порошенко схвалив удосконалення законодавчого врегулювання будівництва доріг на умовах концесії, підписавши відповідний закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері будівництва та експлуатації автомобільних доріг, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
"Реалізація закону сприятиме створенню умов для залучення інвестицій на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг на умовах концесії", - йдеться у повідомленні.
Законом передбачено внесення змін до низки профільних законів, спрямованих на удосконалення законодавчого врегулювання будівництва та експлуатації автомобільних доріг загального користування державного значення на умовах концесії.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Нагадаємо, у грудні минулого року Кабмін схвалив законопроект "Про концесії".