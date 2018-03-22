Президент одобрил совершенствование законодательства по строительству концессионных дорог
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Президент Петр Порошенко одобрил усовершенствование законодательного урегулирования строительства дорог на условиях концессии, подписав соответствующий закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Реализация закона будет способствовать созданию условий для привлечения инвестиций на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог на условиях концессии", - говорится в сообщении.
Законом предусмотрено внесение изменений в ряд профильных законов, направленных на совершенствование законодательного урегулирования строительства и эксплуатации автомобильных дорог общего пользования государственного значения на условиях концессии.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Напомним, в декабре прошлого года Кабмин одобрил законопроект "О концессии".