Президент Сербії А.Вучич прийняв присягу і офіційно вступив на посаду
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Обраний 2 квітня президент Сербії Александар Вучич приніс присягу перед парламентом Сербії, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Клянуся всі свої сили присвятити збереженню суверенітету і територіальної цілісності Республіки Сербії, включаючи Косово і Метохію як її складову частину, а також здійснення людських прав і свобод, поваги і захисту Конституції і закону, збереженню миру і добробуту всіх громадян Республіки Сербія і буду сумлінно і відповідально виконувати свої обов’язки”, — заявив А.Вучич під час присяги.
Як повідомляв УНН, 31 травня прем’єр-міністр Сербії Александар Вучич подав заяву про відставку до парламенту. Саме це відкрило шлях для його інавгурації на посаді президента.