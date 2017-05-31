Президент Сербии А.Вучич принял присягу и официально вступил в должность

“Клянусь все свои силы посвятить сохранению суверенитета и территориальной целостности Республики Сербии, включая Косово и Метохию как ее составную часть, а также осуществление прав человека и свобод, уважения и защиты Конституции и закона, сохранению мира и благосостояния всех граждан Республики Сербия и буду добросовестно и ответственно выполнять свои обязанности”, - заявил А.Вучич во время присяги.

Как сообщал УНН, 31 мая премьер-министр Сербии Вучич подал заявление об отставке в парламент . Именно это открыло путь для его инаугурации на посту президента.