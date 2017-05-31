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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент Сербии А.Вучич принял присягу и официально вступил в должность

Киев • УНН

 • 10189 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Избранный 2 апреля президент Сербии Вучич принес присягу перед парламентом Сербии, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Президент Сербии А.Вучич принял присягу и официально вступил в должность

“Клянусь все свои силы посвятить сохранению суверенитета и территориальной целостности Республики Сербии, включая Косово и Метохию как ее составную часть, а также осуществление прав человека и свобод, уважения и защиты Конституции и закона, сохранению мира и благосостояния всех граждан Республики Сербия и буду добросовестно и ответственно выполнять свои обязанности”, - заявил А.Вучич во время присяги.

Как сообщал УНН, 31 мая премьер-министр Сербии Вучич подал заявление об отставке в парламент . Именно это открыло путь для его инаугурации на посту президента.

 

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