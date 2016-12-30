Президент Румунії затвердив кандидата на посаду прем'єр-міністра країни
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Президент Румунії Клаус Йоганніс висунув Соріна Гріндеану на посаду прем'єр-міністра країни. Про це йдеться в повідомленні адміністрації президента, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
С.Гріндеану - 43-річний математик, колишній міністр зв'язку та екс-заступник мера міста Тімішоара, що на заході країни. Очікується, що висунуту кандидатуру парламент підтримає на початку січня 2017 року.
Також він є членом Соціал-демократичної партії (СДП) Румунії, яка перемогла на виборах до парламенту країни 11 грудня.
Як повідомляв УНН, президент Румунії відхилив пропозицію призначити прем'єром жінку-мусульманку.