Президент Румунії затвердив кандидата на посаду прем'єр-міністра країни

С.Гріндеану - 43-річний математик, колишній міністр зв'язку та екс-заступник мера міста Тімішоара, що на заході країни. Очікується, що висунуту кандидатуру парламент підтримає на початку січня 2017 року.

Також він є членом Соціал-демократичної партії (СДП) Румунії, яка перемогла на виборах до парламенту країни 11 грудня.

Як повідомляв УНН, президент Румунії відхилив пропозицію призначити прем'єром жінку-мусульманку.