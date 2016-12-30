Президент Румунии выдвинул кандидата на должность премьер-министра страны
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Румынии Йоханнис выдвинул Сорина Гриндеану на должность премьер-министра страны. Об этом говорится в сообщении администрации президента, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
С.Гриндеану - 43-летний математик, бывший министр связи и экс-заместитель мэра города Тимишоара, что на западе страны. Ожидается, что выдвинутую кандидатуру парламент поддержит в начале января 2017 года.
Также он является членом Социал-демократической партии (СДП) Румынии, которая победила на выборах в парламент страны 11 декабря.
Как сообщал УНН, президент Румынии отклонил предложение назначить премьером женщину-мусульманку .