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Президент Румунии выдвинул кандидата на должность премьер-министра страны

Президент Румунии выдвинул кандидата на должность премьер-министра страны

Киев • УНН

 • 6587 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Румынии Йоханнис выдвинул Сорина Гриндеану на должность премьер-министра страны. Об этом говорится в сообщении администрации президента, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

С.Гриндеану - 43-летний математик, бывший министр связи и экс-заместитель мэра города Тимишоара, что на западе страны. Ожидается, что выдвинутую кандидатуру парламент поддержит в начале января 2017 года.

Также он является членом Социал-демократической партии (СДП) Румынии, которая победила на выборах в парламент страны 11 декабря.

Как сообщал УНН, президент Румынии отклонил предложение назначить премьером женщину-мусульманку .

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