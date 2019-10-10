Президент розповів, коли розбереться із Філатовим щодо мосту в Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Розмова Президента із мером міста Дніпро Борисом Філатовим відбудеться за тиждень, коли надійде вся інформація щодо будівництва моста, щодо якого політики уклали парі. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону, передає кореспондент УНН.
"Практично ми готові. Незалежну комісію ми відправили – поїхали люди, підготували і привезли інформацію. Є всі відповіді – що було там зроблено і чого не планували навіть робити. Ще треба тиждень. Я хочу подивитись і після цього будемо розмовляти з Філатовим. Чи вже не будемо", - зазначив Президент, відповідаючи на запитання, коли буде добудований міст у Дніпрі.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що якість робіт на автодорожньому мосту № 2 у Дніпрі, який називають Новим мостом, оцінить спеціальна комісія.