Парі продовжується: Президент доручив оцінити якість робіт на Новому мосту у Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Якість робіт на автодорожньому мосту № 2 у Дніпрі, який називають Новим мостом, оцінить спеціальна комісія. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час відвідання міста Дніпра, де він ознайомився з виконаними ремонтними роботами, повідомили УНН у пресслужбі ОПУ.
Зеленський констатував, що ремонт переправи зроблено у визначений термін – до 14 вересня, проте якість робіт і безпечність конструкцій мають оцінити експерти.
"Пан мер надасть мені особисто матеріали, я звернуся до спеціальної комісії, і нехай комісія приїжджає та приймає", – сказав Глава держави.
Перед цим ректор Придніпровської державної академії будівництва та архітектури Микола Савицький повідомив Президенту, що міст відкрили для проїзду автомобільного транспорту, проте залишаються питання щодо його несучих конструкцій, стан яких невідомий, і це потенційно може становити небезпеку.
Науковці зазначили, що ремонтні роботи на мосту були виконані відповідно до проектної документації, а для більш точної оцінки безпечності об’єкта потрібно провести додаткові дослідження.
Президент України зі свого боку висловив розчарування тим, що наразі немає жодних серйозних експертних висновків щодо безпечності мосту. "Тому я розберуся, я побачу якість", – зазначив він.
Зеленський також сказав, що його парі з міським головою Дніпра Борисом Філатовим щодо мосту продовжується.
"Я хочу отримати висновки комісії. Там люди їздять, тобто міст відкрито. А якщо там справді є помилки, хтось провалиться? Не хочу ні на кого наговорювати – я хочу побачити (результати експертизи – ред.)", – сказав Президент України.
Також на вимогу Глави держави мер міста пообіцяв здійснити косметичний ремонт тих елементів мосту, які були реконструйовані. "Зробити гарно? Зробимо", – сказав Філатов.
Нагадаємо, Зеленський представив нового голову Дніпропетровської ОДА.