Парі продовжується: Президент доручив оцінити якість робіт на Новому мосту у Дніпрі

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Якість робіт на автодорожньому мосту № 2 у Дніпрі, який називають Новим мостом, оцінить спеціальна комісія. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час відвідання міста Дніпра, де він ознайомився з виконаними ремонтними роботами, повідомили УНН у пресслужбі ОПУ.