Пари продолжается: Президент поручил оценить качество работ на Новом мосту в Днепре

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Качество работ на автодорожном мосту № 2 в Днепре, который называют Новым мостом, оценит специальная комиссия. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения города Днепра, где он ознакомился с выполненными ремонтными работами, сообщили УНН в пресс-службе ОПУ.