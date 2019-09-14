Пари продолжается: Президент поручил оценить качество работ на Новом мосту в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Качество работ на автодорожном мосту № 2 в Днепре, который называют Новым мостом, оценит специальная комиссия. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения города Днепра, где он ознакомился с выполненными ремонтными работами, сообщили УНН в пресс-службе ОПУ.
Зеленский констатировал, что ремонт переправы сделан в срок - до 14 сентября, однако качество работ и безопасность конструкций должны оценить эксперты.
"Господин мэр предоставит мне лично материалы, я обращусь к специальной комиссии, и пусть комиссия приезжает и принимает", - сказал Глава государства.
Перед этим ректор Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры Николай Савицкий сообщил Президенту, что мост открыли для проезда автомобильного транспорта, однако остаются вопросы относительно его несущих конструкций, состояние которых неизвестно, и это потенциально может представлять опасность.
Ученые отметили, что ремонтные работы на мосту были выполнены в соответствии с проектной документацией, а для более точной оценки безопасности объекта нужно провести дополнительные исследования.
Президент Украины со своей стороны выразил разочарование тем, что пока нет никаких серьезных экспертных заключений по безопасности моста. "Поэтому я разберусь, я увижу качество", - отметил он.
Зеленский также сказал, что его пари с мэром Днепра Борисом Филатовым относительно моста продолжается.
"Я хочу получить выводы комиссии. Там люди ездят, то есть мост открыт. А если там действительно есть ошибки, кто-то провалится? Не хочу ни на кого наговаривать - я хочу увидеть (результаты экспертизы - ред.)", - сказал Президент Украины.
Также по требованию Главы государства мэр города пообещал осуществить косметический ремонт тех элементов моста, которые были реконструированы. "Сделать красиво? Сделаем", - сказал Филатов.
Напомним, Зеленский представил нового председателя Днепропетровской ОГА.