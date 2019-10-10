Президент рассказал, когда разберется с Филатовым по мосту в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Разговор Президента с мэром города Днепр Борисом Филатовым состоится через неделю, когда поступит вся информация о строительстве моста, по которому политики заключили пари. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает корреспондент УНН.
"Практически мы готовы. Независимую комиссию мы отправили - поехали люди, подготовили и привезли информацию. Есть все ответы - что было там сделано и чего не планировали даже делать. Еще надо неделю. Я хочу посмотреть и после этого будем разговаривать с Филатовым. Или уже не будем", - отметил Президент, отвечая на вопрос, когда будет достроен мост в Днепре.
Напомним, ранее УНН сообщал, что качество работ на автодорожном мосту № 2 в Днепре, который называют Новым мостом, оценит специальная комиссия.