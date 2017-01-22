Президент розповів, коли повернеться до питання змін до Конституції

“Стале припинення вогню, вивід окупаційних військ, вивід техніки, роззброєння бойовиків, контроль над неконтрольваною ділянкою україно-російського кордон, спочатку з боку ОБСЄ, а потім із боку наших славних прикордонників. До вирішення цих проблем, на порядку денному не стоять і не стоятимуть політичні питання, в тому числі і зміни до Конституції”, — сказав він.

За словами Президента України, одним з головних пріоритетів на цей рік є забезпеченні політичних умов для розвитку економіки.

Як повідомляв УНН, Президент анонсував засідання РНБО з питань державного оборонного замовлення.