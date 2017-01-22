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Президент розповів, коли повернеться до питання змін до Конституції

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Питання змін до Конституції України можна буде піднімати тільки після вирішення цілого ряду безпекових проблем, зокрема встановлення контролю з боку України над всім україно-російським кордоном. Про це Президент Петро Порошенко сказав під час урочистих заходів з нагоди Дня Соборності України у Національному музеї Тараса Шевченка, передає кореспондент УНН.

“Стале припинення вогню, вивід окупаційних військ, вивід техніки, роззброєння бойовиків, контроль над неконтрольваною ділянкою україно-російського кордон, спочатку з боку ОБСЄ, а потім із боку наших славних прикордонників. До вирішення цих проблем, на порядку денному не стоять і не стоятимуть політичні питання, в тому числі і зміни до Конституції”, — сказав він.

За словами Президента України, одним з головних пріоритетів на цей рік є забезпеченні політичних умов для розвитку економіки.

Як повідомляв УНН, Президент анонсував засідання РНБО з питань державного оборонного замовлення.

Українські Національні Новини

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