Президент рассказал, когда вернется к вопросу изменений в Конституцию

"Устойчивое прекращения огня, вывод оккупационных войск, вывод техники, разоружение боевиков, контроль над неконтролируемым участком украинско-российской границы, сначала со стороны ОБСЕ, а затем со стороны наших славных пограничников. До решения этих проблем, в повестке дня не стоят и не будут стоять политические вопросы, в том числе и изменения в Конституцию", - сказал он.

По словам Президента Украины, одним из главных приоритетов на этот год является обеспечение политических условий для развития экономики.

Как сообщал УНН, Президент анонсировал заседание СНБО по вопросам государственного оборонного заказа.