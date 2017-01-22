Президент рассказал, когда вернется к вопросу изменений в Конституцию
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Вопрос изменений в Конституцию Украины можно будет поднимать только после решения целого ряда проблем безопасности, в частности установления контроля со стороны Украины над всей украинско-российской границей. Об этом Президент Петр Порошенко сказал во время торжественных мероприятий по случаю Дня Соборности Украины в Национальном музее Тараса Шевченко, передает корреспондент УНН.
"Устойчивое прекращения огня, вывод оккупационных войск, вывод техники, разоружение боевиков, контроль над неконтролируемым участком украинско-российской границы, сначала со стороны ОБСЕ, а затем со стороны наших славных пограничников. До решения этих проблем, в повестке дня не стоят и не будут стоять политические вопросы, в том числе и изменения в Конституцию", - сказал он.
По словам Президента Украины, одним из главных приоритетов на этот год является обеспечение политических условий для развития экономики.
Как сообщал УНН, Президент анонсировал заседание СНБО по вопросам государственного оборонного заказа.