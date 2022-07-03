Президент: російська економіка опинилася в найбільшій кризі за останні 50 років
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський сказав, що російська економіка опинилася в найбільшій кризі за останні 50 років. Про це інформує УНН.
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Глава держави заявив, що російська економіка опинилася в найбільшій кризі за останні 50 років, а світ відмовляється від звʼязків з країною-агресором.
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«Слова «обвал», «дефіцит» і «бідність» – це те, що буде описувати російське життя, поки ця держава хоче бути державою-терористом", - сказав Зеленський.
Президент додав, що російські війська втратили понад 35 тисяч солдатів, і це число росте.
«І заради чого все це? Заради того, щоб божевільні пропагандисти показали десь у своїх ефірах російський або радянський прапор на руїнах... Іншої відповіді просто немає», - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо
Зеленський повідомив, що росіяни зібрали на Донбасі зараз свою найбільшу вогневу потугу.