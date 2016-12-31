Президент України разом із делегацією сенаторів з США приїде до Маріуополя
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 31 грудня. УНН. Сьогодні до Маріуполя приїде делегація сенаторів з США, серед яких сенатор Дж.Маккейн. Про це написав на своїй сторінці у Facebook екс-губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі, повідомляє УНН.
"Після сніданку вони полетіли до Маріуполя на презентацію американської системи військового захисту, продаж якої я разом з іншими теж лобіював в Конгресі минулого року", - написав М.Саакашвілі.
Нагадаємо, також сьогодні після полудня планується приїзд Президента Петра Порошенка до Маріуполя. Президент запросив американських сенаторів здійснити візит на Донбас.