Президент Украины вместе с делегацией сенаторов из США приедет в Мариуополь
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 31 декабря. УНН. Сегодня в Мариуполь приедет делегация сенаторов из США, среди которых сенатор Дж.Маккейн. Об этом написал на своей странице в Facebook экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили, сообщает УНН.
"После завтрака они полетели в Мариуполь на презентацию американской системы военной защиты, продажу которой я вместе с другими тоже лоббировал в Конгрессе в прошлом году", - написал М.Саакашвили.
Напомним, также сегодня после полудня планируется приезд Президента Петра Порошенко в Мариуполь. Президент пригласил американских сенаторов осуществить визит на Донбасс .