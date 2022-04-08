Президент провів зустріч з прем'єр-міністром Словаччини та подякував за нове озброєння

Цитата

"Словаччина підтримує Україну не лише словами, а й реальними кроками. Вдячний Прем'єр-міністру Едуарду Хегеру і всьому словацькому народу за необхідну військову допомогу, а також теплий прийом наших людей", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Словаччини Едуардом Гегером, який перебуває в Україні з візитом, та подякував за допомогу зброєю у війні з росією.

Хочу подякувати не за майбутнє, а за сучасне, що вони для нас роблять. Що стосується війни повністю підтримуючи нас, нашу позицію, засуджують це, засуджуючи не тульки на словах агресію рф, а реально допомагаючи нам зброєю", - звернувся Президент до Едуарду Хегеру.

Нагадємо

Словаччина передала Україні свої системи ППО С-300, щоб допомогти їй захиститись від російської агресії. Інформацію про це підтвердив у п'ятницю прем'єр-міністр Едуард Хегер.