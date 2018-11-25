Президент проведе розмову з керівництвом міжнародних організацій щодо Керчі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Дії Росії у Керченській протоці є актом агресії відносно України у нейтральних водах. Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.
“Після серії безпрецедентних провокацій, Росія здійснила акт агресії проти України. Наразі маємо агресію на території України, також війну з РФ у нейтральних водах, оскільки цей акт агресії здійснено саме у нейтральних водах. Цей акт агресії, а саме так він має кваліфікуватися за усіма принципами міжнародного права, призвів до поранення наших вояків. Ми весь час контактуємо з усіма нашими друзями і партнерами, інформуючи їх про те, що відбувається”, — заявив П.Клімкін.
Він додав, що сьогодні Україні потрібні “не просто заяви, а чітка послідовність дій”.
“З цією метою я спілкувався , як з нашими друзями, так і з керівництвом міжнародних організацій, зокрема, НАТО та ЄС. Найближчим часом Президент матиме розмову з керівництвом міжнародних організацій для того, щоб побудувати чітку коаліцію для протидії актам російської агресії”, — резюмував П.Клімкін.
Як повідомляв УНН, ФСБ підтвердило, що кораблі ВМФ України затримані, поранені госпіталізовані.