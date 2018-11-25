Президент проведе розмову з керівництвом міжнародних організацій щодо Керчі

“Після серії безпрецедентних провокацій, Росія здійснила акт агресії проти України. Наразі маємо агресію на території України, також війну з РФ у нейтральних водах, оскільки цей акт агресії здійснено саме у нейтральних водах. Цей акт агресії, а саме так він має кваліфікуватися за усіма принципами міжнародного права, призвів до поранення наших вояків. Ми весь час контактуємо з усіма нашими друзями і партнерами, інформуючи їх про те, що відбувається”, — заявив П.Клімкін.

Він додав, що сьогодні Україні потрібні “не просто заяви, а чітка послідовність дій”.

“З цією метою я спілкувався , як з нашими друзями, так і з керівництвом міжнародних організацій, зокрема, НАТО та ЄС. Найближчим часом Президент матиме розмову з керівництвом міжнародних організацій для того, щоб побудувати чітку коаліцію для протидії актам російської агресії”, — резюмував П.Клімкін.

Як повідомляв УНН, ФСБ підтвердило, що кораблі ВМФ України затримані, поранені госпіталізовані.