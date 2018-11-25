Президент проведет беседу с руководством международных организаций по Керчи
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Действия России в Керченском проливе актом агрессии в отношении Украины в нейтральных водах. Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.
"После серии беспрецедентных провокаций, Россия осуществила акт агрессии против Украины. Теперь имеем агрессию на территории Украины, также войну с РФ в нейтральных водах, поскольку этот акт агрессии осуществлен именно в нейтральных водах. Этот акт агрессии, а именно так он должен квалифицироваться по всем принципам международного права, привел к ранению наших воинов. Мы все время контактируем со всеми нашими друзьями и партнерами, информируя их о том, что происходит", - заявил П.Климкин.
Он добавил, что сегодня Украине нужны "не просто заявления, а четкая последовательность действий".
"С этой целью я общался, как с нашими друзьями, так и с руководством международных организаций, в частности НАТО и ЕС. В ближайшее время Президент будет иметь разговор с руководством международных организаций для того, чтобы построить четкую коалицию для противодействия актам российской агрессии", - резюмировал П.Климкин.
Как сообщал УНН, ФСБ подтвердило, что корабли ВМФ Украины задержаны, раненые госпитализированы.