Президент про Л.Гузара: справжній подвижник, який сміливо ніс слово Господнє українцям
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко висловив співчуття у зв’язку зі смертю предстоятеля Української греко-католицької церкви (2005-2011 рр.) Любомира Гузара. Про це Президент написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Сьогодні відійшов у вічність Блаженнійший Любомир, Верховний Архієпископ-емерит Української Греко-Католицької Церкви. Щиро сумую з усіма вірними УГКЦ і всією Україною. Висловлюю глибоку шану цій світлій людині, справжньому подвижнику, який сміливо ніс слово Господнє українцям у двох сторіччях на зламі двох тисячоліть”, — написав П.Порошенко.
Також він зазначив, що українці повинні продовжувати боротьбу за Україну, за мир та за любов, як закликав Л.Гузар.
“В одному з останніх інтерв’ю Любомир Гузар пророче сказав слова, які мені запали в душу: „Мир означає любити один одного. Мир — то не є відсутність боротьби“. Виконуючи його наказ за покликом серця ми маємо продовжувати боротися за Україну, за мир, за любов”, — додав П.Порошенко.
Також, співчуття висловив Прем’єр-міністр України В.Гройсман.
“Сьогодні день насичений як добрими новинами, так і новинами надзвичайно сумними. Пішла у вічність велика людина, людина надзвичайно мудра і віддана Україні. Не стало Блаженнійшого Любомира Гузара. Вічна пам’ять”, — написав він.
Як повідомляв УНН, сьогодні помер Блаженніший Любомир Гузар.