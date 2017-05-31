Президент о Л.Гузаре: настоящий подвижник, который смело нес слово Господне украинцам

"Сегодня скончался Блаженнейший Любомир, Верховный Архиепископ-эмерит Украинской Греко-Католической Церкви. Искренне скорблю со всеми верными УГКЦ и всей Украины. Выражаю глубокое уважение этому светлому человеку, настоящему подвижнику, который смело нес слово Господне украинцам в двух веках на рубеже двух тысячелетий", - написал П.Порошенко.

Также он отметил, что украинцы должны продолжать борьбу за Украину, за мир и за любовь, как призывал Л.Гузар.

"В одном из последних интервью Любомир Гузар пророчески сказал слова, которые мне запали в душу: "Мир значит любить друг друга. Мир - это не есть отсутствие борьбы". Выполняя его приказ по зову сердца мы должны продолжать бороться за Украину, за мир, за любовь", - добавил П.Порошенко.

Также, соболезнования выразил Премьер-министр Украины В.Гройсман.

"Сегодня день насыщен как хорошими новостями, так и новостями чрезвычайно печальными. Ушел в вечность великий человек, человек чрезвычайно мудрый и преданный Украине. Не стало Блаженнейшего Любомира Гузара. Вечная память", - написал он.

Как сообщал УНН, сегодня умер Блаженнейший Любомир Гузар.