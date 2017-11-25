Президент про Голодомор: злочини проти людяності не мають терміну давності

"Злочини проти людяності не мають терміну давності. Ніколи не забудемо страшний злочин організаторів Голодомору. Україна пам'ятає…" - зазначив Президент.

До українців у цей день звернувся і Прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Схиляю голову перед жертвами Голодомору 1932-1933 років та інших голодоморів в Україні. Закликаю кожного українця запалити сьогодні свічку та вшанувати пам’ять загиблих від голоду співвітчизників хвилиною мовчання. Ми ніколи не забудемо моторошних розповідей про ті часи. Ми завжди пам’ятатимемо наших закатованих голодом братів і сестер. Нас хотіли знищити, але ми вижили і сьогодні будуємо суспільство, найважливішою цінністю якого є людське життя", - зазначив він в оприлюдненому зверненні.

Секретар РНБО Олександр Турчинов зазначив, що Голодомор - один з найжахливіших злочинів в історії людства, вказавши, що понад 20 країн визнали голод в Україні 1932-1933 років геноцидом української нації.

"Сьогодні йде війна, і знову ми спостерігаємо маніакальні спроби знищити Україну. І як майже століття тому, винуватцем цього знову є кремлівський імперський режим. Але знищити державний суверенітет, свободу і гідність українців, знищити Україну їм не вдасться! З нами правда, з нами Бог, з нами буде і перемога! Не забуваймо минулого в ім'я майбутнього! Сьогодні о 16:00 запалімо свічку, щоб вшанувати пам'ять українців, що загинули під час геноциду", - додав О.Турчинов.

Нагадаємо, 25 листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів.