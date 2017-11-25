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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 73301 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 61130 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 68846 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 76899 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 116529 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 114747 просмотра

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10 марта, 15:15 • 142956 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107367 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108792 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113347 просмотра

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Президент о Голодоморе: преступления против человечности не имеют срока давности

Президент о Голодоморе: преступления против человечности не имеют срока давности

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Украина никогда не забудет страшное преступление организаторов Голодомора, преступления против человечности не имеют срока давности. Об этом заявил Президент Петр Порошенко в Facebook в День памяти жертв голодоморов, передает УНН.

"Преступления против человечности не имеют срока давности. Никогда не забудем страшное преступление организаторов Голодомора. Украина помнит..." - отметил Президент.

К украинский в этот день обратился и премьер-министр Владимир Гройсман.

"Склоняет голову перед жертвами Голодомора 1932-1933 годов и других голодоморов в Украине. Призываю каждого украинца зажечь сегодня свечу и почтить память погибших от голода соотечественников минутой молчания. Мы никогда не забудем жутких рассказов о тех временах. Мы всегда будем помнить наших замученных голодом братьев и сестер. Нас хотели уничтожить, но мы выжили и сегодня строим общество, важнейшей ценностью которого является человеческая жизнь", - отметил он в обнародованном обращении.

Секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что Голодомор - один из самых ужасных преступлений в истории человечества, указав, что более 20 стран признали голод в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинской нации.

"Сегодня идет война, и снова мы наблюдаем маниакальные попытки уничтожить Украину. И как почти сто лет назад, виновником этого снова является кремлевский имперский режим. Но уничтожить государственный суверенитет, свободу и достоинство украинцев, уничтожить Украину им не удастся! С нами правда, с нами Бог, с нами будет и победа! Не забывайте прошлого во имя будущего! Сегодня в 16:00 зажжем свечу, чтобы почтить память украинцев, погибших во время геноцида", - добавил А.Турчинов.

Напомним, 25 ноября в Украине чтят память жертв голодоморов.

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