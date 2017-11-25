Президент о Голодоморе: преступления против человечности не имеют срока давности
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Украина никогда не забудет страшное преступление организаторов Голодомора, преступления против человечности не имеют срока давности. Об этом заявил Президент Петр Порошенко в Facebook в День памяти жертв голодоморов, передает УНН.
"Преступления против человечности не имеют срока давности. Никогда не забудем страшное преступление организаторов Голодомора. Украина помнит..." - отметил Президент.
К украинский в этот день обратился и премьер-министр Владимир Гройсман.
"Склоняет голову перед жертвами Голодомора 1932-1933 годов и других голодоморов в Украине. Призываю каждого украинца зажечь сегодня свечу и почтить память погибших от голода соотечественников минутой молчания. Мы никогда не забудем жутких рассказов о тех временах. Мы всегда будем помнить наших замученных голодом братьев и сестер. Нас хотели уничтожить, но мы выжили и сегодня строим общество, важнейшей ценностью которого является человеческая жизнь", - отметил он в обнародованном обращении.
Секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что Голодомор - один из самых ужасных преступлений в истории человечества, указав, что более 20 стран признали голод в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинской нации.
"Сегодня идет война, и снова мы наблюдаем маниакальные попытки уничтожить Украину. И как почти сто лет назад, виновником этого снова является кремлевский имперский режим. Но уничтожить государственный суверенитет, свободу и достоинство украинцев, уничтожить Украину им не удастся! С нами правда, с нами Бог, с нами будет и победа! Не забывайте прошлого во имя будущего! Сегодня в 16:00 зажжем свечу, чтобы почтить память украинцев, погибших во время геноцида", - добавил А.Турчинов.
Напомним, 25 ноября в Украине чтят память жертв голодоморов.