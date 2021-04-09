Президент призначив нового держуповноваженого АМКУ: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Анжеліку Коноплянко державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.
Цитата
"Призначити Коноплянко Анжеліку Олександрівну державним уповноваженим Антимонопольного комітету України", - йдеться в указі №157/2021.
Додамо
Іншим указом - №156/2021 - Президент звільнив з посади заступника голови АМКУ Дар'ю Чередніченко.
"Звільнити Чередніченко Дар'ю Петрівну з посади заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого згідно з поданою заявою", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
У серпні 2020 року Президент призначив першого заступника голови АМКУ.