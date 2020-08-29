Президент призначив першого заступника голови АМКУ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський призначив Ольгу Музиченко першою заступницею голови Антимонопольного комітету України — державним уповноваженим. Про це повідомляє УНН із посиланням на указ № 365/2020, опублікований на сайті глави держави.
“Призначити Музиченко Ольгу Валеріївну першим заступником Голови Антимонопольного комітету України — державним уповноваженим”, — йдеться у документі.
Іншим указом він звільнив Музиченко з посади державного уповноваженого АМКУ.
Нагадаємо, що державним уповноваженим Музиченко стала 19 серпня.