Президент призначив керівника столичного главку СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Президент України Петро Порошенко призначив начальником Головного управління Служби безпеки України у Києві та Київській області Олега Валендюка. Про це йдеться в указі Глави держави №226/2018, передає УНН.
"Призначити Валендюка Олега Сергійовича начальником Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області", - йдеться у документі.
Додамо, у травні 2014 року Олега Валендюка призначили заступником прокурора Запорізької області. З липня цього ж року він був призначений першим заступником прокурора Києва. Згодом він був призначений заступником прокурора АРК, а з січня 2017 року його перевели до ГПУ.
Нагадаємо, у червні Президент призначив начальників управлінь СБУ у Криму і двох областях.