Президент назначил руководителя столичного главка СБУ

"Назначить Валендюка Олега Сергеевича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области", - говорится в документе.

Добавим, в мае 2014 года Олега Валендюка назначили заместителем прокурора Запорожской области. С июля этого же года он был назначен первым заместителем прокурора Киева. Позже он был назначен заместителем прокурора АРК, а с января 2017 года его перевели в ГПУ.

Напомним, в июне Президент назначил начальников управлений СБУ в Крыму и двух областях.