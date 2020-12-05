Президент привітав волонтерів зі святом: ви завжди перші, там де на вас чекають

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав українських волонтерів з міжнародним Днем волонтера, повідомляє УНН з посиланням на текст заяви глави держави розповсюджений його пресслужбою.

"За останні роки в Україні волонтерський рух набув неабияких масштабів, залишаючись міцним фундаментом сталого розвитку громадянського суспільства.

Сприяння українській армії, підтримка шпиталів і лікарень, допомога переселенцям з Криму та із зони бойових дій на Сході нашої країни, пандемія COVID-19, страшні повені на Прикарпатті чи жахливі пожежі на Луганщині - ви одразу першими були там, де на вас з нетерпінням чекали", - йдеться у вітанні. 

Зеленський висловив упевненість, що становлення волонтерства в нашій країні – це передусім соціальна підтримка наших співвітчизників, якої сьогодні потребують й самі волонтери.

"Тому пріоритетним завданням держави є створення потужної інституції волонтерства, побудованої на принципах демократії, толерантності із використанням найкращого досвіду наших іноземних партнерів.

Щиро зичу вам і вашим родинам міцного здоров'я, миру та благополуччя", - йдеться у привітанні. 

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