Президент привітав волонтерів зі святом: ви завжди перші, там де на вас чекають

"За останні роки в Україні волонтерський рух набув неабияких масштабів, залишаючись міцним фундаментом сталого розвитку громадянського суспільства.

Сприяння українській армії, підтримка шпиталів і лікарень, допомога переселенцям з Криму та із зони бойових дій на Сході нашої країни, пандемія COVID-19, страшні повені на Прикарпатті чи жахливі пожежі на Луганщині - ви одразу першими були там, де на вас з нетерпінням чекали", - йдеться у вітанні.

Зеленський висловив упевненість, що становлення волонтерства в нашій країні – це передусім соціальна підтримка наших співвітчизників, якої сьогодні потребують й самі волонтери.

"Тому пріоритетним завданням держави є створення потужної інституції волонтерства, побудованої на принципах демократії, толерантності із використанням найкращого досвіду наших іноземних партнерів.

Щиро зичу вам і вашим родинам міцного здоров'я, миру та благополуччя", - йдеться у привітанні.

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