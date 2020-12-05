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В Україні вітають волонтерів зі святом, дякують за боротьбу з агресором

В Україні вітають волонтерів зі святом, дякують за боротьбу з агресором

Київ • УНН

 • 18913 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Українських волонтерів привітали зі святом, дякуючи за безцінну працю і допомогу у боротьбі з російським агресором, передає УНН.

“У боротьбі за незалежність з російським агресором українські волонтери: військові, інформаційні, медичні та інші зіграли та продовжують грати свою видатну роль, рятують життя, допомагають перемагати. Українська делегація для участі в ТКГ вітає усіх волонтерів з їх святом”, — йдеться у повідомленні.

Окрім того, за милосердя волонтерам подякувало і керівництво Верховної Ради. “Ви є взірцями людяності й доброчинства. Реагуючи на суспільні виклики, ви не шкодуєте ані власних сил, ані часу, ані здоров’я. Ваша праця — безцінна! Вона надихає інших робити добро, допомагати ближньому”, — написав перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук.

Також для українських волонтерів створили відеопривітання від Командування об’єднаних сил ЗС України. “З початком російсько-української війни, ми щодня отримуємо від Вас потужну підтримку, що так необхідна для захисту територіальної цілісності та незалежності держави”, — додали в повідомленні.

В Україні налічується близько 2,5 тисяч волонтерських організацій. Загалом у світі, за даними ООН, налічується близько 140 млн волонтерів.

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