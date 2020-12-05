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В Украине поздравляют волонтеров с праздником, благодарят за борьбу с агрессором

В Украине поздравляют волонтеров с праздником, благодарят за борьбу с агрессором

Киев  •  УНН

 • 18908 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Украинский волонтеров поздравили с праздником, поблагодарив за бесценную работу и помощь в борьбе с российским агрессором, передает УНН.

“В борьбе за независимость с российским агрессором украинские волонтеры: военные, информационные, медицинские и другие сыграли и продолжают играть свою выдающуюся роль, спасают жизни, помогают побеждать. Украинская делегация для участия в ТКГ поздравляет всех волонтеров с их праздником”, - говорится в сообщении.

Кроме того, за милосердие волонтерам поблагодарил и руководство Верховной Рады.

“Вы являетесь образцами человечности и благотворительности. Реагируя на общественные вызовы, вы не жалеете ни собственных сил, ни времени, ни здоровья. Ваш труд — бесценен! Он вдохновляет других делать добро, помогать ближнему”, - написал первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук.

Также для украинских волонтеров создали видеопоздравления от Командование объединенных сил ВС Украины. “С началом русско-украинской войны, мы ежедневно получаем от Вас мощную поддержку, которая так необходима для защиты территориальной целостности и независимости государства”, — добавили в сообщении.

В Украине насчитывается около 2500 волонтерских организаций. Всего в мире, по данным ООН, насчитывается около 140 млн волонтеров.

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