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Президент привітав український народ з Великоднем

Президент привітав український народ з Великоднем

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав український народ з Великоднем, передає УНН з посиланням на прес-службу глави держави.

Щиро вітаю вас із святом свят для українців та для всіх християн світу — Великоднем.

“Особливо приємно, що Христос об’єднує усіх: цього року православні, греко-католики, римо-католики та протестанти відзначають цю величезну подію в один день,” — засвідчив гарант.

“Щиро радіємо великому й величному святу. Нехай же в ці дні сповниться вселенської Христової радості кожна українська душа. Відзначаючи перемогу життя над смертю, не забудьмо згадати всіх героїв, які полягли за Україну. Особливо уклінно прошу Божої ласки для кожного, хто й сьогодні захищає Україну,” — додав він.

Також президент не оминув надії на мир в державі. “Бажаю всім душевного тепла, здоров’я, щастя, а також твердої віри. Віри в Бога і віри в те, що в Україні запанують мир та добробут. Як Президент з поміччю Всевишнього працював та працюватиму над досягненням цієї мети,” — сказав П.Порошенко.

Звернення він завершив традиційним Великоднім привітанням: Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Нагадаємо, президент відвідав богослужіння у кількох храмах Києва у Великодню ніч.

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