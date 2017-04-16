Президент поздравил украинский народ с Пасхой

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 62354 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107399 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164950 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121082 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119371 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114027 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105245 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107293 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103753 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156692 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент поздравил украинский народ с Пасхой

Президент поздравил украинский народ с Пасхой

Киев  •  УНН

 • 14642 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинский народ с Пасхой, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Искренне поздравляю вас с праздником праздников для украинских и для всех христиан мира - Пасхой.

"Особенно приятно, что Христос объединяет всех: в этом году православные, греко-католики, римо-католики и протестанты отмечают эту огромную событие в один день", - засвидетельствовал гарант.

"Искренне радуемся большом и величественном празднику. Пусть в эти дни исполнится вселенской Христовой радости каждая украинская душа. Отмечая победу жизни над смертью, не забудем упомянуть всех героев, павших за Украину. Особенно покорнейше прошу Божьей милости для каждого, кто и сегодня защищает Украину ", - добавил он.

Также президент не обошел надежды на мир в государстве. "Желаю всем душевного тепла, здоровья, счастья, а также твердой веры. Веры в Бога и веры в то, что в Украине воцарятся мир и благополучие. Как Президент с помощью Всевышнего работал и буду работать над достижением этой цели ", - сказал П.Порошенко.

Приветствия он завершил традиционным Пасхальным приветствием: Христос Воскресе! Воистину Воскрес!

Напомним, президент посетил богослужение в нескольких храмах Киева в Пасхальную ночь.

Украинские Национальные Новости

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