Президент поздравил украинский народ с Пасхой
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинский народ с Пасхой, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Искренне поздравляю вас с праздником праздников для украинских и для всех христиан мира - Пасхой.
"Особенно приятно, что Христос объединяет всех: в этом году православные, греко-католики, римо-католики и протестанты отмечают эту огромную событие в один день", - засвидетельствовал гарант.
"Искренне радуемся большом и величественном празднику. Пусть в эти дни исполнится вселенской Христовой радости каждая украинская душа. Отмечая победу жизни над смертью, не забудем упомянуть всех героев, павших за Украину. Особенно покорнейше прошу Божьей милости для каждого, кто и сегодня защищает Украину ", - добавил он.
Также президент не обошел надежды на мир в государстве. "Желаю всем душевного тепла, здоровья, счастья, а также твердой веры. Веры в Бога и веры в то, что в Украине воцарятся мир и благополучие. Как Президент с помощью Всевышнего работал и буду работать над достижением этой цели ", - сказал П.Порошенко.
Приветствия он завершил традиционным Пасхальным приветствием: Христос Воскресе! Воистину Воскрес!
Напомним, президент посетил богослужение в нескольких храмах Киева в Пасхальную ночь.