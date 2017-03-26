Президент привітав нацгвардійців із їхнім святом

“Дякую воїнам-нацгвардійцям за вірність присязі, військовому та громадянському обов’язку, відданість Українському народові. Щиро вітаю вас зі святом!” — написав П.Порошенко.

Зазначимо, 18 березня 2015 року, ураховуючи значення та роль Національної гвардії України у виконанні завдань із забезпечення державної безпеки та оборони держави, захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку, Президентом України був підписаний Указ №148/2015, в якому День Національної гвардії України встановлюється як офіційне профільне свято, яке тепер щорічно відзначається 26 березня.