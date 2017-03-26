Президент поздравил нацгвардийцев с их праздником
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поздравил военных Национальной гвардии Украины с их праздником и поблагодарил за верность присяге. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Спасибо воинам-нацгвардейцам за верность присяге, воинскому и гражданскому долгу, преданность Украинскому народу. Искренне поздравляю вас с праздником!” — написал П.Порошенко.
Отметим, 18 марта 2015 года, учитывая значение и роль Национальной гвардии Украины в выполнении задач по обеспечению государственной безопасности и обороны государства, защиты и охраны жизни, прав, свобод и законных интересов граждан, общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, охраны общественного порядке, Президентом Украины был подписан Указ №148/2015, в котором День Национальной гвардии Украины устанавливается как официальное профильное праздник, который теперь ежегодно отмечается 26 марта.