Президент присвоїв звання Героя України А.Кизилу посмертно
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Президент України присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” капітану, заступнику командира механізованого батальйону 72 ОМБр Андрію Кизилу (посмертно), передає УНН.
Як повідомили у АП, високою державною нагородою капітан Андрій Кизило відзначений за особисту мужність і героїзм, незламність духу, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу.
Нагадаємо, у Києві, на Майдані Незалежності, тисячі українців прийшли попрощатися із сімома бійцями АТО, які загинули 29 січня під час штурму Авдіївки.