Президент присвоїв звання Героя України А.Кизилу посмертно

Як повідомили у АП, високою державною нагородою капітан Андрій Кизило відзначений за особисту мужність і героїзм, незламність духу, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу.

Нагадаємо, у Києві, на Майдані Незалежності, тисячі українців прийшли попрощатися із сімома бійцями АТО, які загинули 29 січня під час штурму Авдіївки.